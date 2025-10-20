La denuncia di un residente | Rifiuti mai ritirati da sei giorni davanti un palazzo in via Italica inaccettabile
Un nostro lettore ci ha scritto, inviandoci anche una foto, per mostrare la presenza di cumuli di rifiuti davanti a un palazzo in via Italica, mai ritirati da sei giorni:“Cumuli di spazzatura che ormai da sei giorni emanano odori insopportabili e attirano animali”. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
