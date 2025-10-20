La denuncia di un residente | Rifiuti mai ritirati da sei giorni davanti un palazzo in via Italica inaccettabile

Ilpescara.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nostro lettore ci ha scritto, inviandoci anche una foto, per mostrare la presenza di cumuli di rifiuti davanti a un palazzo in via Italica, mai ritirati da sei giorni:“Cumuli di spazzatura che ormai da sei giorni emanano odori insopportabili e attirano animali”. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

