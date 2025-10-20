La dea bendata fa tappa fra novarese e Vco | vinti 60mila euro
La dea bendata fra novarese e Vco. Il 10eLotto ha portato nelle tasche di un fortunato giocatore di Domodossola ben 50mila euro con un 6 centrato in un’estrazione frequente nella ricevitoria di corso Attilio Moneta. A Villadossola, invece, sono stati vinti 5.001 euro con un 8 Doppio Numero Oro in. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
