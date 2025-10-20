La crisi di Conerobus | A scuola sempre in ritardo I ragazzi sono penalizzati

Quando va bene è un ritardo breve che finisce annotato sul registro di classe, quando va male il ritardo è pieno e si arriva in classe a metà lezione, con tutte le conseguenze che penalizzano anche l’apprendimento dello studente. Lo stanno vivendo sulla loro pelle gli alunni dell’istituto d’arte Mannucci di Ancona, quelli che abitano fuori città, su cui pesa il taglio delle corse e dei bus di Conerobus. Per chi da Osimo deve arrivare ad Ancona, la mattina, è un’odissea. "Solo una settimana il servizio è stato regolare – spiega Samantha Dionisi, mamma di una alunna di 15 anni che frequenta il secondo anno –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La crisi di Conerobus: "A scuola sempre in ritardo. I ragazzi sono penalizzati"

