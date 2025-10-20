La Correggese ’rischia’ il colpaccio a Pistoia

PISTOIESE 1 CORREGGESE 1 PISTOIESE: Giuliani; Bertolo (83’ Accardi), Gennari, Costa Pisani; Pellegrino, Alluci (81’ Rossi), Maldonado (66’ Biagi), Kharmoud; Campagna (58’ Diallo); Russo, Pinzauti (73’ Alagna). A disposizione: Arlanch, Polvani, Bastianelli, Cuomo. Allenatore: Andreucci. CORREGGESE: Mantini; Giorgini, Ferraresi, Panizzi; Truzzi, Squarzoni (78’ Puglisi), Galli, Pampaloni, Errichiello; Siligardi (70’ Calì), Arrondini (83’ Carini). A disposizione: Narduzzo, Piccolo, Zarrillo, Ognibene, Taparelli, Berni. Allenatore: Domizzi. Arbitro: Adam Collier di Gallarate (Cafisi di Nocera Inferiore, Maffia di Agropoli). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Correggese ’rischia’ il colpaccio a Pistoia

La Correggese 'rischia' il colpaccio a Pistoia - I biancorossi passano con Galli, poi reggono bene alla veemente reazione dei toscani prima di capitolare all'82'

