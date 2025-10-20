La coppia arrestata per aver lasciato la figlia neonata sotto il sole per fare una passeggiata

Today.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una coppia di genitori è finita in manette in Florida, negli Stati Uniti, con l'accusa di negligenza nei confronti dei minori e gravi lesioni personali. Sara Sommers Wilks, presidente regionale di un'azienda sanitaria di 37 anni, e suo marito, il 40enne Brian Wilks, sono stati arrestati dopo aver. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Truffano e rapinano anziana, carabinieri arrestano coppia - Un uomo e una donna residenti in Campania sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di avere rapinato e truffato un'anziana residente a Polistena. Scrive ansa.it

Coppia biellese arrestata per spaccio di stupefacenti - Una coppia è stata arrestata dalla squadra mobile della polizia di Biella per spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Coppia Arrestata Aver Lasciato