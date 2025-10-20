La coppia arrestata per aver lasciato la figlia neonata sotto il sole per fare una passeggiata

Una coppia di genitori è finita in manette in Florida, negli Stati Uniti, con l'accusa di negligenza nei confronti dei minori e gravi lesioni personali. Sara Sommers Wilks, presidente regionale di un'azienda sanitaria di 37 anni, e suo marito, il 40enne Brian Wilks, sono stati arrestati dopo aver. 🔗 Leggi su Today.it

