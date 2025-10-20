La Commedia non esiste | un docufilm racconta come nasce il miracolo del teatro seguendo Vincenzo Salemme e il suo Eduardo

La cinepresa segue Vincenzo Salemme e lo accompagna in un intreccio di memoria e modernità tra prove, confronti e dietro le quinte, mentre prende forma la sua visione del capolavoro di Eduardo De Filippo “Natale in Casa Cupiello”: è “La Commedia non esiste”, docufilm del regista Raffaele Rago. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

