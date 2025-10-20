La Collegiata svelata viaggio nell’arte della chiesa di San Fiorenzo a 500 anni dalla consacrazione
Il 15 ottobre 1525 la chiesa di Fiorenzuola veniva consacrata ufficialmente e quest’anno ricorre quindi il 500esimo anniversario.A parte il significato religioso intrinseco, l’anniversario ci dà l’occasione di scoprire il monumento più insigne di Fiorenzuola, ricco di storia e di arte.Venerdì 24. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
La Collegiata svelata, viaggio nell’arte della chiesa di San Fiorenzo a 500 anni dalla consacrazione - Franco Ceresa si propone di fare questo con una proiezione di immagini che sia illustrativa delle espressioni artistiche più importanti che popolano la chiesa (affreschi, quadri, sculture, decori), ... Secondo ilpiacenza.it