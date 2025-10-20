Modena, 20 ottobre 2025 – A Maranello devono essere impazziti: hanno deliberatamente associato la Ferrari al concetto di lentezza. E i recenti risultati sportivi non proprio felici in Formula Uno non c’entrano niente. Tutt’altro, stiamo piuttosto parlando di ciclismo. Nell’apparente cortocircuito comunicativo, che tale in realtà non è come avremo modo di testare, sta l’essenza della Ciclovia del Mito, una linea più o meno retta e rigorosamente in rosso, che in Emilia collega il Museo Enzo Ferrari, a Modena in via Paolo Ferrari, al Museo Ferrari di Maranello, via Alfredo Dino Ferrari. Da un lato, dunque, l’edificio che alla fine dell’Ottocento diede i natali al Drake, e dove Enzo cominciò a concretizzare le sue idee rivoluzionarie, dall’altro la storia del Cavallino Rampante da vivere in presa diretta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La ciclabile da Modena a Maranello celebra il mito Ferrari: la velocità assaporata con lentezza