La ciclabile da Modena a Maranello celebra il mito Ferrari | la velocità assaporata con lentezza
Modena, 20 ottobre 2025 – A Maranello devono essere impazziti: hanno deliberatamente associato la Ferrari al concetto di lentezza. E i recenti risultati sportivi non proprio felici in Formula Uno non c’entrano niente. Tutt’altro, stiamo piuttosto parlando di ciclismo. Nell’apparente cortocircuito comunicativo, che tale in realtà non è come avremo modo di testare, sta l’essenza della Ciclovia del Mito, una linea più o meno retta e rigorosamente in rosso, che in Emilia collega il Museo Enzo Ferrari, a Modena in via Paolo Ferrari, al Museo Ferrari di Maranello, via Alfredo Dino Ferrari. Da un lato, dunque, l’edificio che alla fine dell’Ottocento diede i natali al Drake, e dove Enzo cominciò a concretizzare le sue idee rivoluzionarie, dall’altro la storia del Cavallino Rampante da vivere in presa diretta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Legata e violentata a #Modena in pieno giorno su una pista ciclabile a pochi passi da #Modena. La vittima: una donna di 50 anni. L'aggressore: un 20enne di origini marocchine. Le parole della vittima nel servizio di Annalisa Grandi a #Fuoridalcoro - facebook.com Vai su Facebook
