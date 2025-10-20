La chiesa marchigiana in lutto per la morte del cardinale Edoardo Menichelli
ANCONA – È morto Edoardo Menichelli, ex cardinale ed ex arcivescovo di Ancona e di Chieti. Menichelli, che aveva compiuto 86 anni la scorsa settimana, è stato arcivescovo del capoluogo marchigiano dal 2004 al 2016. Nato a San Severino Marche il 14 ottobre 1939, fu ordinato presbitero il 3 luglio. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
