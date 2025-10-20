La causa dell’impasse Cinquestelle si chiama Pd ancora nelle mani dei cacicchi

20 ott 2025

Non è facile decifrare cosa passi per la testa di un soggetto politico tutto pancia quale il Movimento Cinquestelle, in attesa che dimostri l’avvenuta acquisizione di un’effettiva capacità raziocinante (magari formalizzata sgravandosi dal vincolo identitario dell’attuale denominazione pentastellata, più adatta a una balera romagnola che a un partito). La liberazione dal tuttora persistente lascito confusionista da parte del padre fondatore: il cacciaballe Beppe Grillo. Questo per dire che ancora una volta, nell’odierna, ennesima, tempesta interna al M5S, risulta problematico districarsi e arrivare al nocciolo della questione in ballo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

