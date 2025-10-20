La causa dell’impasse Cinquestelle si chiama Pd ancora nelle mani dei cacicchi
Non è facile decifrare cosa passi per la testa di un soggetto politico tutto pancia quale il Movimento Cinquestelle, in attesa che dimostri l’avvenuta acquisizione di un’effettiva capacità raziocinante (magari formalizzata sgravandosi dal vincolo identitario dell’attuale denominazione pentastellata, più adatta a una balera romagnola che a un partito). La liberazione dal tuttora persistente lascito confusionista da parte del padre fondatore: il cacciaballe Beppe Grillo. Questo per dire che ancora una volta, nell’odierna, ennesima, tempesta interna al M5S, risulta problematico districarsi e arrivare al nocciolo della questione in ballo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
L’Assemblea legislativa dell’Umbria, approva la proposta di legge per l’ulteriore riduzione dei canoni per le pertinenze idriche e per le spiagge a causa della persistente siccità, sia per Piediluco, che per il Trasimeno. L’Assemblea legislativa dell’Umbria ha ap - facebook.com Vai su Facebook
Via Maqueda, sei negozi ancora chiusi a causa del crollo del cornicione della chiesa di Santa Ninfa dei Crociferi https://ift.tt/16PJCG0 - X Vai su X
Processo per disastro ambientale all'Api di Falconara. Signorini chiama in causa la società - Un episodio spartiacque, lo definisce, in tribunale ad Ancona, la sindaca di Falconara Marittima, Stefania Signorini. Si legge su rainews.it