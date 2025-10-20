La casa non può essere un privilegio specie se sei straniero | i numeri e le cose da fare contro la crisi abitativa

di Federica Corsi, responsabile policy di Oxfam Italia Suicidarsi per uno sfratto, vivere nell’angoscia di restare in mezzo a una strada, sentirsi rifiutato perché “straniero”, accontentarsi di sistemazioni precarie, in nero o in condizioni abitative degradanti. Sono solo alcune delle tante vulnerabilità a cui sono esposte sempre più persone in molte città italiane, dove la questione casa si è purtroppo cristallizzata negli anni in una prolungata crisi abitativa, sui cui è più che mai urgente intervenire. Tutto ha origine da un graduale disinteresse e disinvestimento del pubblico nelle politiche abitative, che negli ultimi 40 anni sono state di fatto lasciate sempre più alla mercé della regolamentazione autonoma del mercato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

