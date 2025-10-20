La Cart entra in Itelyum | ora il nuovo polo di gestione rifiuti

PER LA CART, storica realtà emiliano-romagnola attiva anche nelle Marche, si apre una nuova fase: dopo oltre quarant’anni di crescita al fianco del tessuto produttivo locale, entra a far parte di Itelyum, gruppo leader italiano ed europeo nella gestione e valorizzazione dei rifiuti. È l’inizio di un nuovo capitolo per un’impresa che ha saputo crescere passo dopo passo, restando fedele al proprio territorio e costruendo negli anni una reputazione di affidabilità e qualità dei servizi. Fondata a Rimini negli anni Ottanta come azienda familiare specializzata nella raccolta e nel trasporto, La Cart ha progressivamente ampliato il raggio d’azione con investimenti in impianti e tecnologie. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

