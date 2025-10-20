La ‘carota’ del pozzo geotermico più ‘caldo’ al mondo donata da Enel all’Università
Pisa, 20 ottobre 2025 – È stato il carotaggio del pozzo geotermico che ha raggiunto le più alte temperature in Europa continentale, oltre i 500°C, e adesso un campione si trova esposto presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università, in via Santa Maria. Un’iniziativa che è stata possibile grazie alla collaborazione tra il Dipartimento stesso, Enel Green Power e CNR. La carota risale alle operazioni di perforazione del pozzo denominato Venelle 2, in località Lago nel territorio comunale di Monterotondo Marittimo (provincia di Grosseto), inizialmente perforato nel 2006 e poi selezionato nel 2015 per il progetto Europeo finanziato “Descramble”, il cui obiettivo era di dimostrare la possibilità di perforare in sicurezza ambienti geotermici ad elevata temperatura, raggiungendo l’orizzonte K, noto in campo scientifico come sede potenziale di condizioni termiche elevate e non investigate prima nell’attività geotermica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
