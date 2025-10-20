la carica dei 2mila alla corsa della carovana

Dopo 45 anni è ancora in piena forma la camminata della Carovana, corsa che la Podistica Formiginese dedica alla leggenda che vuole Formigine fondata da una carovana di nomadi sedentarizzata; in realtà la cittadina nacque intorno al castello edificato nel 1201 dai modenesi come presidio militare contro i reggiani. La bella giornata di ottobre ha accolto oltre 2.300 sportivi, fra cui 1.800 studenti delle scuole locali e loro familiari, alcune centinaia di podisti amatoriali e 171 competitivi. Questi ultimi, provenienti da diverse province italiane, si sono sfidati su percorso certificato di 10.000 metri, con partenza ed arrivo proprio di fronte al castello di Formigine. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

