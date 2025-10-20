La carica dei 18mila Un fiume di penne nere invade tutta la città

Una città piena di bandiere, musica e cori. Questa è stata Reggio Emilia durante la grande parata degli alpini. Un evento che va a chiudere il weekend che ha visto l’adunata del secondo reggimento, composto da Emilia-Romagna, Lombardia e Svizzera. Un grande successo per la città, confermato dai numeri: sono infatti 18mila le presenze totali stimate da parte degli organizzatori, con ben 350 pullman arrivati nella città del Tricolore. Per tanti il raduno è un momento per rincontrare tanti amici e compagni, rimembrando il tempo trascorso assieme, ma non solo: "Queste manifestazioni sono fatte per ricordare il passato e le nostre radici, di cui oggi abbiamo grande bisogno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

