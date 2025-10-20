La calabrese Leila Brunone partecipa alla 5° Edizione del Campionato del Mondo di Massaggio

La calabrese Leila Brunone sarà tra i protagonisti della 5° Edizione del Campionato del Mondo di Massaggio – Terapia Manuale – Nuad Thai ©®, uno degli eventi di punta del Congresso Mondiale della Medicina Integrata, del Massaggio e della Terapia Manuale ©®, che si terrà a Lecce dal 20 al 26 ottobre 2025. L’evento, organizzato con il sostegno del Ministero della Salute, del Ministero dello Sport, dell’Associazione Italiana dei Medici Chirurghi e Odontoiatri e degli Psicologi e Psichiatri, si svolgerà nelle giornate del 24, 25 e 26 ottobre presso la suggestiva cornice del Museo Convitto Palmieri, nel cuore della città di Lecce. 🔗 Leggi su Parlami.eu

