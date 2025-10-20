La Brianza terra di pensionati precari e lavoratrici sempre più povere

Monzatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Monza e Brianza terra, non solo dei colossi dell'imprenditoria, ma anche di pensionati, precari e soprattutto di lavoratrici molto più povere rispetto ai loro colleghi uomini. Questo il quadro, tutt’altro che confortante, emerso in occasione della presentazione del Rendiconto sociale dell’Inps. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Brianza, un esercito di prof precari pronto a far causa per il posto fisso - Sono tra gli 11 e i 12 mila gli insegnanti precari residenti in Brianza che salutano con trepidazione la sentenza della Corte di giustizia europea che, pur ammettendo la necessità di contratti di ...

