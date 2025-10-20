La Brianza terra di pensionati precari e lavoratrici sempre più povere

Monza e Brianza terra, non solo dei colossi dell'imprenditoria, ma anche di pensionati, precari e soprattutto di lavoratrici molto più povere rispetto ai loro colleghi uomini. Questo il quadro, tutt’altro che confortante, emerso in occasione della presentazione del Rendiconto sociale dell’Inps. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Anche oggi un Mercato della Terra all'insegna di una spesa buona, pulita e giusta, e soprattutto una giornata piena di cultura di sapori e saperi! Grazie a Whisky Club Italia, al nostro amico Claudio Riva a PassionCocoa e al Comune di Verano Brianza che cre - facebook.com Vai su Facebook

