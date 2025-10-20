La Bottega del Tempo | Fiumicino si racconta in dieci tappe tra storia e futuro

Fiumicino, 20 ottobre 2025 – Dal 23 ottobre al 29 dicembre 2025 prende vita a Fiumicino “ La Bottega del Tempo ”, un progetto culturale che ripercorre la storia di Fiumicino in dieci incontri aperti al pubblico, accompagnati dalla produzione di podcast divulgativi realizzati in collaborazione con RadioSapienza. Un viaggio nella storia di Fiumicino. L’iniziativa avrà campo base presso Officina Alimentare (via Monte Solarolo 123, Isola Sacra – Fiumicino) e nasce con l’obiettivo di far conoscere, attraverso un linguaggio accessibile e coinvolgente, le radici e l’evoluzione di un territorio unico: da porto imperiale dell’antica Roma a Comune moderno e proiettato verso il futuro. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it