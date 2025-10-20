La Bonifica Parmense al voto per eleggere la governance 2026-2030
In occasione dell’ultima seduta del suo CdA il Consorzio della Bonifica Parmense ha ufficialmente indetto, nel pieno rispetto della Legge Regionale n. 421984, le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Amministrazione dell’Ente in relazione al mandato amministrativo 2026-2030. La data comunicata. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Altre letture consigliate
Lesignano, via Ciola torna in sicurezza grazie alla Bonifica Parmense. #ComunediLesignano #BonificaParmense #FabrizioUseri #AndreaBorchini #AgostinoMaggiali - facebook.com Vai su Facebook
Lesignano, via Ciola torna in sicurezza grazie alla Bonifica Parmense - X Vai su X