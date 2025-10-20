La Bonifica Parmense al voto per eleggere la governance 2026-2030

Parmatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione dell’ultima seduta del suo CdA il Consorzio della Bonifica Parmense ha ufficialmente indetto, nel pieno rispetto della Legge Regionale n. 421984, le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Amministrazione dell’Ente in relazione al mandato amministrativo 2026-2030. La data comunicata. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Bonifica Parmense Voto Eleggere