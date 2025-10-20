La bici sta cambiando il volto delle città L' Economist e la rivoluzione del ' pedal power'
Roma, 20 ottobre 2025 – “ Dimenticate i veicoli elettrici. La bicicletta sta rivoluzionando i trasporti”. A dirlo è il settimanale britannico The Economist, in un articolo pubblicato il 9 ottobre e divenuto in breve tempo virale per i suoi contenuti, ritenuti ancor più dirompenti in quanto provenienti da una testata non certo nota per il proprio ‘attivismo’. Già il sottotitolo, “Il pedal power è in piena esplosione e scatenerà una nuova guerra culturale”, rende l’idea di quanta forza rivoluzionaria ‘l’umile bicicletta ’ stia portando con sé, a livello globale. Con buona pace di chi scommetteva sull’auto elettrica come veicolo simbolo delle città ‘green’ del futuro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
