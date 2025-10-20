La band bolognese aabu live al Covo

Venerdì 24 ottobre 2025 alle ore 22:00 gli aabu saranno in concerto al Covo Club di Bologna per presentare il nuovo disco “Stammi vicino”. Terzo disco della band bolognese, pubblicato da Overdub Recordings e disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale, in formato fisico e in vinile. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it