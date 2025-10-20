Kylie Jenner rilancia la manicure più iconica dei 2010s — e sì sembra uscita da Tumblr
Kylie Jenner sta lanciando un nuovo trend tra le French manicure — di nuovo. Mentre il resto del mondo beauty si prepara a un autunno fatto di marroni cioccolato e nude minimal, lei torna a un’estetica più brillante, nostalgica e, ovviamente, virale. Kylie Jenner ha tirato fuori la manicure più anni 2000 di tutte: ed è quella turchese. Su Instagram Stories, la founder di Kylie Cosmetics ha mostrato la sua nuova manicure: unghie lunghe, affusolate, con punte a stiletto immerse in un turchese brillante e shimmer che cattura la luce a ogni movimento. La base, un rosa lattiginoso quasi trasparente, amplifica il contrasto tra la dolcezza del nude e l’energia pop del blu acquamarina. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Approfondisci con queste news
Khloé Kardashian, Kylie Jenner e Kris Jenner no evento de lançamento da coleção “King Kylie” da @kyliecosmetics. - X Vai su X
È la notte di King Kylie, è la notte di Kylie Jenner. 10 anni sono un traguardo importante per chiunque, ma per Kylie Cosmetics ancora di più. E così, nell’ambito delle celebrazioni di questo anniversario, Kylie, già diventata popstar nelle ultime settimane per l’o - facebook.com Vai su Facebook
Kylie Jenner, la manicure d'autunno con unghie stiletto e smalto bianco - Arriva da Kylie Jenner, ospite alle sfilate della Fashion Week di Parigi, l'ultima ispirazione in fatto di manicure che potrebbe dettare la linea in questo autunno. Riporta tgcom24.mediaset.it
Kylie Jenner e il look in latex sensuale che fa impazzire i fan: l’ispirazione da Kendall - Kylie Jenner infiamma Instagram con un look in latex sensuale ispirato a Kendall. Lo riporta rumors.it
Twisted French, la manicure di Kylie Jenner è la più cool dell’estate - Ma come fare allora per rinnovare uno ... Come scrive donnamoderna.com