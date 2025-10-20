Kylie Jenner rilancia la manicure più iconica dei 2010s — e sì sembra uscita da Tumblr

Kylie Jenner sta lanciando un nuovo trend tra le French manicure — di nuovo. Mentre il resto del mondo beauty si prepara a un autunno fatto di marroni cioccolato e nude minimal, lei torna a un’estetica più brillante, nostalgica e, ovviamente, virale. Kylie Jenner ha tirato fuori la manicure più anni 2000 di tutte: ed è quella turchese. Su Instagram Stories, la founder di Kylie Cosmetics ha mostrato la sua nuova manicure: unghie lunghe, affusolate, con punte a stiletto immerse in un turchese brillante e shimmer che cattura la luce a ogni movimento. La base, un rosa lattiginoso quasi trasparente, amplifica il contrasto tra la dolcezza del nude e l’energia pop del blu acquamarina. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

