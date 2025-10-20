Diradando i timori di un ennesimo testa coda americano sull’Ucraina e la nebbia interessata fatta calare da Putin dopo aver telefonato a Trump per proporgli un ennesimo vertice negoziale, il presidente degli Stati Uniti ha nettamente smentito le indiscrezioni del Washington Post e affermato di non avere affatto parlato del Donetsk né col Cremlino né con Zelensky. “No, non ne abbiamo discusso”, è stata la secca risposta alla domanda diretta rivoltagli dai giornalisti sull’Air Force One. “Quello che dovrebbero fare – ha specificato Trump – è fermarsi lungo la linea di battaglia dove si trovano ora, tornare a casa e smettere di uccidere. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Kyiv fra le bizzarrie di Trump e le trappole di Putin. L’analisi di D’Anna