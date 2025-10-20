Kushner | ora aiutare popolo palestinese

7.45 "Il messaggio più importante che abbiamo cercato di trasmettere alla leadership israeliana è che,ora che la guerra è finita, se si vuole integrare Israele nel Medio Oriente più ampio, bisogna trovare un modo per aiutare il popolo palestinese a prosperare e migliorare". Così alla Cbs il genero e stretto consigliere di Trump, Kushner. Va creata una "situazione di sicurezza e opportunità"per israeliani e palestinesi,dice. Uno Stato palestinese? "Lasceremo che siano i palestinesi a decidere come chiamarlo nel tempo". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

