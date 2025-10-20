Ko Montecchio Addio alla vetta Cordella decisivo
fermignanese 1 ksport montecchio 0 FERMIGNANESE: Marcantognini, Mariotti, Labate, Lucciarini, Fraternali, Patarchi, Cirulli (20’ st Cantucci), Gabellini (32’ st Surano), Cordella, Arduini (32’ st Giovanelli Fraternali), Saidykhan (48’ st Patrignani). All. Pazzaglia. K SPORT MONTECCHIO GALLO: Cerretani, Camilloni (50’ st Mistura),Notariale (36’ st Broso), Dominici, Paglia (20’ st Peroni), Nobili, Torelli, Carta, Rivi, Montagna (37’ st Luccardi), Sollaku. All. Protti. Arbitro: Tarli di Ascoli Rete: 36’ pt Cordella. Grande e importanre vittoria della Fermignanese anche se con il minimo scarto su un K Sport Montecchio Gallo, alla sua seconda sconfitta consecutiva dopo quella subita sette giorni per mano del Trodica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
