Jurgen Klopp dice che è “teoricamente possibile” un suo ritorno al Liverpool. Il 58enne ha lasciato Anfield nel 2024, dopo nove anni ricchi di successi, tra cui una Champions League e il primo titolo di campionato in 30 anni. Da allora non allena più, ma lavora come responsabile del calcio mondiale per il gruppo Red Bull e come consulente in Bundesliga. Ne scrive il Telegraph. Klopp ritorna al Liverpool?. In un’intervista di ampio respiro al podcast “The Diary of a Ceo”, ha dichiarato a Steven Bartlett: « Ho detto che non allenerò mai più un’altra squadra, una squadra diversa, in Inghilterra. Quindi, se poi sarà il Liverpool. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Klopp: «Non mi manca quella vita ma se il Liverpool mi chiamasse, probabilmente accetterei di allenarlo di nuovo»