Klopp | Non mi manca quella vita ma se il Liverpool mi chiamasse probabilmente accetterei di allenarlo di nuovo

Ilnapolista.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jurgen Klopp dice che è “teoricamente possibile” un suo ritorno al Liverpool. Il 58enne ha lasciato Anfield nel 2024, dopo nove anni ricchi di successi, tra cui una Champions League e il primo titolo di campionato in 30 anni. Da allora non allena più, ma lavora come responsabile del calcio mondiale per il gruppo Red Bull e come consulente in Bundesliga. Ne scrive il Telegraph. Klopp ritorna al Liverpool?. In un’intervista di ampio respiro al podcast “The Diary of a Ceo”, ha dichiarato a Steven Bartlett: « Ho detto che non allenerò mai più un’altra squadra, una squadra diversa, in Inghilterra. Quindi, se poi sarà il Liverpool. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

klopp non mi manca quella vita ma se il liverpool mi chiamasse probabilmente accetterei di allenarlo di nuovo

© Ilnapolista.it - Klopp: «Non mi manca quella vita ma se il Liverpool mi chiamasse, probabilmente accetterei di allenarlo di nuovo»

Argomenti simili trattati di recente

klopp manca vita liverpoolKlopp: «Non mi manca quella vita ma se il Liverpool mi chiamasse, probabilmente accetterei di allenarlo di nuovo» - Klopp apre al ritorno al Liverpool: «Teoricamente possibile». Riporta ilnapolista.it

Calcio:Klopp chiude a ritorno in panchina'allenare non mi manca' - "Non mi manca nulla della vita da allenatore", con queste parole al The Athletic Jurgen Klopp ha spento ogni voce riguardo a un suo possibile ritorno in panchina. Secondo ansa.it

Klopp, addio definitivo alla panchina? “Non voglio più allenare” - Il tecnico tedesco, dopo l’addio al Liverpool del 2024, ha accettato il ruolo di Global Head of Soccer del gruppo Red Bull e non sembra avere alcuna intenz ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Klopp Manca Vita Liverpool