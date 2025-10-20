Klinsmann | L’Inter è sempre nel mio cuore ha fame e qualità Sull’ultima Champions…

Inter News 24 Le parole di Jurgen Klinsmann, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Jurgen Klinsmann è stato presente a Roma alla cerimonia di consegna dei premi ‘Manlio Scopigno’ e ‘Felice Pulici’, eventi che hanno visto il figlio Jonathan, attualmente in forza al Cesena, trionfare come miglior portiere della scorsa stagione di Serie B. Durante l’occasione, l’ex attaccante della Germania ha ripercorso i suoi ricordi legati al Mondiale del 1990, dove la sua squadra conquistò il titolo. Klinsmann ha anche parlato con affetto della sua carriera da ex giocatore, esprimendo il suo pensiero sull’ Inter, squadra in cui ha militato nella stagione 2004-2005. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Klinsmann: «L’Inter è sempre nel mio cuore, ha fame e qualità. Sull’ultima Champions…»

