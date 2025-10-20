Kings League esordio per i due ex calciatori Florenzi e Moscardelli! Prima volta con la maglia dei Bigbro tutti i dettagli

Dalla Serie A alla Kings League: Florenzi e Moscardelli vestono la maglia dei Bigbro per la prima volta. I dettagli Due ex protagonisti del calcio professionistico hanno deciso di abbracciare il progetto dello streamer Moonryde. Si tratta di Alessandro Florenzi e Davide Moscardelli, che hanno fatto il loro ritorno in campo non con una maglia

