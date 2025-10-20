Killer delle escort Frumuzache potrebbe aver ucciso ancora

Firenzetoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si trova in carcere dalla fine della scorsa primavera, quando venne arrestato con l'accusa di aver ucciso Denisa Paun ed Ana Maria Andrei. Ma il trentaduenne romeno Vasile Frumuzache, per il quale la procura di Prato ha a quanto pare chiesto il rinvio a giudizio nelle scorse ore, sempre secondo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

killer escort frumuzache potrebbeA Prato un sospettato serial killer di prostitute, chi è Vasile Frumuzache - Nel frattempo, la Procura di Prato ha formalmente chiesto il rinvio a giudizio di Frumuzache per l'omicidio di Denisa Paun, avvenuto nella notte tra il 15 e il 16 maggio scorsi al residence Ferrucci ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Killer Escort Frumuzache Potrebbe