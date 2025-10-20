Killer delle escort Frumuzache potrebbe aver ucciso ancora

Si trova in carcere dalla fine della scorsa primavera, quando venne arrestato con l'accusa di aver ucciso Denisa Paun ed Ana Maria Andrei. Ma il trentaduenne romeno Vasile Frumuzache, per il quale la procura di Prato ha a quanto pare chiesto il rinvio a giudizio nelle scorse ore, sempre secondo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Killer delle escort, le indagini si allargano a tre delitti irrisolti - X Vai su X

A Prato un sospettato serial killer di prostitute, chi è Vasile Frumuzache - Nel frattempo, la Procura di Prato ha formalmente chiesto il rinvio a giudizio di Frumuzache per l'omicidio di Denisa Paun, avvenuto nella notte tra il 15 e il 16 maggio scorsi al residence Ferrucci ... Scrive msn.com