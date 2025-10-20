Kiev | Trump-Putin?Budapest non è optimum
11.55 "Non credo che Budapest sia la sede migliore per questo incontro", ha detto Zelensky, parlando del colloquio in programma fra Trump e Putin. "Certo, se può portare la pace, non importa in quale Paese si terrà", ha continuato parlando alla stampa ucraina di ritorno da Washington. Ci sono tuttavia "diverse opzioni valide", tra cui Svizzera,Austria,Vaticano,Qatar e Turchia. Nell'incontro con Zelensky, Trump lo avrebbe esortato ad accettare le condizioni di Mosca, rinunciando al Donbass. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
