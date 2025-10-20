Kering vende la divisione beauty a L’Oréal
Il gruppo del lusso Kering venderà la propria divisione beauty a L’Oréal per 4 miliardi di euro. Si tratta della prima grande operazione del nuovo ad Luca De Meo, nominato a giugno, per ridurre il debito aziendale e concentrarsi nuovamente sulla moda. In base all’accordo, annunciato con un comunicato congiunto, Kering cederà anche Maison Creed, tra i marchi di profumi più famosi al mondo, e una licenza di 50 anni per la creazione, lo sviluppo e la distribuzione di prodotti di cosmesi e bellezza dei marchi Balenciaga, Bottega Veneta e Gucci. Quest’ultima passerà di mano alla scadenza dell’attuale accordo con Coty, che gli analisti hanno individuato per il 2028. 🔗 Leggi su Lettera43.it
