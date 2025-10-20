Kering-L' Oréal nuovo accordo da 4 miliardi di euro che prevede acquisizione della Maison Creed licenze pluridecennali e joint venture per il wellness
Il leader della cosmesi L'Oréal rileva Maison Creed e ottiene le licenze per i prodotti bellezza e fragranze delle maison dal gruppo del lusso Kering, il pagamento verrà effettuato in un'unica tranche La nuova partnership strategica fra il Gruppo Kering, expertise nella gestione di brand di l. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Scopri altri approfondimenti
Demna è stato nominato nuovo direttore artistico di Gucci. È ricaduta all’interno di Kering la scelta di Francesca Bellettini e Stefano Cantino, rispettivamente Deputy Ceo di Kering e Ceo di Gucci, per dare un nuovo futuro alla maison fiorentina. Dopo un attento - facebook.com Vai su Facebook
Azioni Kering volano in Borsa: l’accordo con L’Oréal da 4 miliardi riaccende il titolo - Le azioni Kering sono letteralmente decollate in Borsa, con un rialzo vicino al 5%, dopo l’annuncio di un accordo storico: la ... Segnala borsainside.com
Kering vende la divisione beauty a L’Oréal per 4 miliardi, il titolo prende il volo alla Borsa a Parigi. Il piano di rilanico di De Meo - Si tratta di una partnership strategica a lungo termine che prevede l'acquisizione della maison Creed da parte di L'Oréal ... Da affaritaliani.it
Futures in rialzo, dati di vendita iPhone 17, accordo Kering-L’Oreal - cosa muove i mercati - Il modello base iPhone 17 è stato il principale motore di questa crescita, con vendite aumentate di quasi un terzo rispetto al modello base iPhone 16. Secondo it.investing.com