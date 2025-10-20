Kering cede a L’Oreal la divisione bellezza per 4 miliardi

Coinvolti nell'affare i prodotti Gucci, Balenciaga e Bottega Veneta. De Meo: "Un'alleanza strategica" L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

