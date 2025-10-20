Kelly delude a Como | le maniere forti su Nico Paz non bastano ma i giornali gli rimproverano questi altri errori La pagella dell’inglese

Kelly delude a Como, insufficienza per lui dopo il ko di ieri, per l’inefficacia delle sue maniere forti e i troppi pasticci in fase di costruzione. La sconfitta per  2-0  dei bianconeri  in trasferta contro il  Como  ha portato a diverse insufficienze tra i giocatori bianconeri, con la difesa che è finita sotto la lente d’ingrandimento. Tra i meno convincenti c’è stato il difensore  Lloyd Kelly, schierato da  Igor Tudor, che non è riuscito a tenere a bada l’attacco del  Como  e, in particolare, il talentuoso  Nico Paz. La pagella di  Tuttosport  non lascia spazio a interpretazioni, assegnando al difensore un  5,5  e sottolineando come la sua prestazione sia stata rovinata dagli errori commessi in campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

