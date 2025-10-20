Kean spettacolo per attore solo

Bolognatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Edmund Kean. Egocentrico, amante delle donne e dell'alcol, vittima del suo stesso genio.La parabola artistica e umana dell'attore che ha rivoluzionato la recitazione classica nell'Inghilterra del primo ottocento. Scritto da Raymund FitzSimons per Ben Kisley, portato nei teatri italiani da Gigi. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il Papa incontra attori e attrici dello spettacolo'Din don down' - Gli attori e le attrici con disabilità della Compagnia Mayor von Frinzius e Paolo Ruffini, protagonisti dello spettacolo "Din Don Down - ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Kean Spettacolo Attore