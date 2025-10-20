Kaylia Nemour show ai Mondiali | osa al volteggio cade alla trave si rialza e stampa 15.5 alle parallele!

Kaylia Nemour era la donna più attesa delle prima giornata riservata alle qualificazioni femminili nell’ambito dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica e non ha deluso le aspettative della vigilia, offrendo una prestazione degna di nota, nel bene e nel male. La fuoriclasse algerina si è indubbiamente meritata la copertina a Jakarta (Indonesia) dopo le prime tre suddivisioni, il turno preliminare proseguirà e si concluderà domani con la discesa in pedana di sette gruppi (l’Italia alle ore 06.30). La 18enne africana, che nel corso di questa stagione ha indossato il body della Renato Serra Cesena in Serie A1, si è distinta per la sua eleganza al corpo libero, ma è stata eccessivamente penalizzata e ha ricevuto un basso 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

