Kate Middleton le spese per il trasloco lampo | il motivo toccante
Il trasloco di Kate Middleton e del Principe William è stato definito “lampo”: sentono il desiderio profondo di lasciarsi alle spalle questi ultimi difficili anni. I piani del trasferimento procedono dunque in modo quasi “express”, con spese tuttavia contenute per diversi motivi. In effetti, il personale ha già trasferito i propri effetti personali dall’Adelaide Cottage al Forest Lodge. Il trasloco lampo di Kate Middleton e del Principe William. Il trasloco sarebbe ormai imminente: sono queste le notizie che giungono da Londra: il motivo, anche abbastanza toccante, di questo trasloco lampo è che Kate Middleton e il Principe William non vedono l’ora di ricominciare da capo. 🔗 Leggi su Dilei.it
