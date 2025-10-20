Kate Middleton le spese per il trasloco lampo | il motivo toccante

Dilei.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il trasloco di Kate Middleton e del Principe William è stato definito “lampo”: sentono il desiderio profondo di lasciarsi alle spalle questi ultimi difficili anni. I piani del trasferimento procedono dunque in modo quasi “express”, con spese tuttavia contenute per diversi motivi. In effetti, il personale ha già trasferito i propri effetti personali dall’Adelaide Cottage al Forest Lodge. Il trasloco lampo di Kate Middleton e del Principe William. Il trasloco sarebbe ormai imminente: sono queste le notizie che giungono da Londra: il motivo, anche abbastanza toccante, di questo trasloco lampo è che Kate Middleton e il Principe William non vedono l’ora di ricominciare da capo. 🔗 Leggi su Dilei.it

kate middleton le spese per il trasloco lampo il motivo toccante

© Dilei.it - Kate Middleton, le spese per il trasloco lampo: il motivo toccante

