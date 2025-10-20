Karate Viola Lallo stacca il pass per i Mondiali del Cairo | la fiorentina completa la squadra azzurra

Firenzetoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grande soddisfazione per il karate toscano: Viola Lallo, atleta fiorentina in forza al Centro Sportivo Carabinieri, ha conquistato la qualificazione ai Campionati Mondiali WKF 2025, in programma al Cairo dal 27 al 30 novembre. Con il suo successo nella categoria 55 kg, Lallo diventa l’undicesima. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

karate viola lallo staccaKarate, Viola Lallo stacca il pass per i Mondiali del Cairo: la fiorentina completa la squadra azzurra - Grande soddisfazione per il karate toscano: Viola Lallo, atleta fiorentina in forza al Centro Sportivo Carabinieri, ha conquistato la qualificazione ai Campionati Mondiali WKF 2025, in programma al Ca ... Segnala firenzetoday.it

karate viola lallo staccaViola Lallo qualificata per i Mondiali di karate del Cairo: l'Italia fa 11 ed è la prima in Europa - È Viola Lallo, nella categoria al limite dei 55 kg, l’ultima azzurra qualificata per i Mondiali di karate 2025, in scena al Cairo dal 27 al 30 novembre. Scrive repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Karate Viola Lallo Stacca