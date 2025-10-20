Karate Viola Lallo stacca il pass per i Mondiali del Cairo | la fiorentina completa la squadra azzurra
Grande soddisfazione per il karate toscano: Viola Lallo, atleta fiorentina in forza al Centro Sportivo Carabinieri, ha conquistato la qualificazione ai Campionati Mondiali WKF 2025, in programma al Cairo dal 27 al 30 novembre. Con il suo successo nella categoria 55 kg, Lallo diventa l’undicesima. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
