Karate il campano Daniele De Vivo conquista la qualificazione | sarà al Mondiale del Cairo
Grande risultato per il karate salernitano: Daniele De Vivo ha conquistato la qualificazione ai Campionati Mondiali WKF in programma al Cairo nel prossimo mese di novembre. L’atleta campano, cresciuto nello Shirai Club S. Valentino, ha centrato l’obiettivo nella categoria 75 kg al Torneo di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
KARATE CAMPANO, UN PASSO AVANTI STORICO! Grande vittoria per lo sport campano! Il Consiglio Regionale della Campania ha accolto all'unanimità la nostra richiesta di sostegno. Un voto che non è solo un simbolo, ma un segnale forte e concreto - facebook.com Vai su Facebook
Karate, il campano Daniele De Vivo conquista la qualificazione: sarà al Mondiale del Cairo - Grande risultato per il karate salernitano: Daniele De Vivo ha conquistato la qualificazione ai Campionati Mondiali WKF in programma al Cairo nel prossimo mese di novembre. Da salernotoday.it
Daniele De Vivo qualificato per i mondiali di karate: la prima giornata al torneo di Parigi - È infatti iniziato a Parigi il torneo di qualificazione ai Mondiali di karate, la prima edizione nella storia d ... Lo riporta msn.com
Daniele De Vivo, karate d'argento alle Olimpiadi Europee di Cracovia - Daniele De Vivo segue a ruota Angelo Crescenzo e conquista l'argento nel karate agli European Games di ... Segnala ilmattino.it