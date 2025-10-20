Karate il campano Daniele De Vivo conquista la qualificazione | sarà al Mondiale del Cairo

Salernotoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grande risultato per il karate salernitano: Daniele De Vivo ha conquistato la qualificazione ai Campionati Mondiali WKF in programma al Cairo nel prossimo mese di novembre. L’atleta campano, cresciuto nello Shirai Club S. Valentino, ha centrato l’obiettivo nella categoria 75 kg al Torneo di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

