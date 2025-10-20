Kalulu Juventus altra giornataccia per il francese a Como | i giornali non gli perdonano quell’errore! Voto e pagella del difensore

Kalulu Juventus, bocciatura pesante da Tuttosport: sua la dormita sul primo gol realizzato da Kempf, poi soffre le incursioni degli avversari. Una serata da incubo, una prestazione che evidenzia tutte le difficoltà di un ruolo non suo e di un’emergenza difensiva che sta costando carissima alla Juventus. Nella disastrosa sconfitta in Serie A per 2-0 sul campo del Como, uno dei giocatori finiti sul banco degli imputati è Pierre Kalulu. Chiamato a sostituire l’insostituibile Bremer, il francese è naufragato insieme al resto della squadra, meritandosi una pesante insufficienza nelle pagelle di Tuttosport. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kalulu Juventus, altra giornataccia per il francese a Como: i giornali non gli perdonano quell’errore! Voto e pagella del difensore

