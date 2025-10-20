Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Venezia, padre e figlio arrestati per traffico di droga: trasportavano cocaina in laguna con due barche virgilio.it
Conferenza stampa Tudor pre Real Madrid Juve LIVE: le sue dichiarazioni juventusnews24.com
Napoli, scoppia maxi incendio in un capannone di Ponticelli anteprima24.it
La grande noia: in Serie A mai così pochi gol segnati. Cosa c’è dietro il record negativo della settima ... ilfattoquotidiano.it
Attacco al Var in diretta: “Cambiate le regole” calciomercato.it
Nuovo allenatore Juve (Moretto), Tudor a rischio esonero dopo l’inizio a rilento? Spunta l’ombra di quel ... juventusnews24.com
Roma, due uomini arrestati per furto aggravato: smantellavano le auto nei quartieri residenziali
Assalto al pullman del Pistoia basket, 3 ultrà (due di estrema destra) fermati per omicidio?Autista ucciso, a Rieti partite a porte chiuse
Chivu punta in alto: «Abbiamo l’obbligo di pensare in grande. Dalle parole ai fatti, la strada è lunga. La partita contro il Napoli? Ci sarà tempo di pensarci»
Stefano De Martino torna single. Perché è finita con l’ex fidanzata e chi c’è dopo
Anita torna al Grande Fratello dopo la morte della madre: le sue parole, tanta commozione
Follia in Bolivia, l’arbitro espelle sette giocatori: la polizia lancia lacrimogeni per sedare la rissa
Serie A, non era mai successo nella storia: l’incredibile record al termine della 7a giornata
Napoli, la stretta su armi e droga: «Ecco i metal detector prima e dopo le lezioni»
ATP Vienna 2025: Griekspoor sorprende Khachanov nel giorno buono di Arnaldi
Incendio a Napoli, in fiamme capannone a Ponticelli: il rogo e la nube nera visibili da lontano
Energia, la Von der Leyen si sveglia: “Le bollette insostenibili frenano l’Europa”
Classifica Serie A 2025/26 LIVE: tutti gli aggiornamenti e la posizione dell’Inter
Onorato lancia ‘Progetto civico’, Salis: basta corsa a chi è più sinistra
Posticipo Serie A,Cremonese Udinese 1 1
Tragedia sui binari a Trecate: un giovane travolto e ucciso dal treno, due feriti gravi
Cremonese Udinese 1 1, Zaniolo risponde a Terracciano
Prima ascoltare: così nasce una comunicazione credibile
Pagelle Cremonese Udinese, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A. Zaniolo finalmente si sblocca, Vardy perde la sfida con Okoye
Risultati Serie A 2025/26 LIVE: il pareggio tra Cremonese ed Udinese chiude il settimo turno, le ultime
Tre titoli nazionali per gli atleti valtellinesi ai Campionati CSI di corsa su strada
“Team Rana o Team Omer?”, al GF il primo triangolo divide la Casa e Rasha è al centro: il parere degli opinionisti
Conte ha già dimenticato la sconfitta? «Voglio una squadra equilibrata, dobbiamo capire a che punto siamo. Per noi è un percorso nuovo la Champions League ma…»
Grande Fratello 2025, il triangolo amoroso King Rana, Omer e Rasha | Video Mediaset
Ventola elogia Akanji: «Subito leader all’Inter, stimato da tutti i compagni»
Garlasco, Massimo Lovati apre a Fabrizio Corona vestito da prete: "Urla animalesche, chiamati i carabinieri"
Chi sono i tre fermati per omicidio volontario
Beatrice Antolini in concerto il 26 ottobre al Teatro Cavallerizza di Reggio Emilia per ‘Il Rumore del Lutto’
Thiago Motta torna ad allenare? L’ex Juve è di nuovo nel mirino di un club francese: ecco cosa può accadere nelle prossime settimane
Intervista a Tommaso Foti: «Sud, opportunità dall?Ue su energia, acqua e casa. Ora accelerare sulla spesa»
Grande Fratello televoto Grazia, Giulia, Rana, Bena: percentuali
Pontedera Vis Pesaro 0 2, brutto capitombolo per i granata
Il Pontedera spreca, la Vis Pesaro passa al Mannucci
Classifica marcatori Serie A 2025 2026: i goleador del campionato
Cremonese Udinese, non si va oltre l’1 1: finisce così la 7^ giornata di Serie A
Cremonese Udinese, Runjaic: «In questo momento preferisco il 3 5 2. Vi spiego il motivo. Zaniolo? Sta facendo molto bene, ma…»
Trump: "Ucraina potrebbe ancora vincere ma non credo ci riuscirà"
Serie A, non era mai successo fino ad oggi: un record negativo che preoccupa molto il campionato. Ecco tutti i dettagli di quanto successo
“Addio grande campione”. Il terribile annuncio, la tragedia a soli 29 anni
Capaccio Paestum, scontro frontale nella notte: muore la 70enne Anna Palladino, ferite due ragazze
Cassano durissimo su Leao: “Ha la stampa a favore, a Greenwood non gli pulisce nemmeno il piede destro”
Diletta Leotta: La Storia della Crescita di una Figlia Trilingue
Attacco al Var in diretta: “Cambiate le regole”
Ziliani studia Inter e Napoli: «Due sospetti su Chivu e Conte, risultati importanti ma anche preoccupanti»
Salis sfida Schlein: “Non siamo contro, siamo a favore”. E nasce il Progetto civico Italia
Milan, parla Bergomi: “Certe assenze sono più pesanti di altre. Bel passo in avanti”
Grande Fratello 2025, nomination: chi è stato nominato oggi, 20 ottobre
Grande Fratello 2025, Simona Ventura presenta l’ospite speciale Sonia Bruganelli | Video Mediaset
Quote scudetto, ribaltone: la favorita non è più il Napoli ma l’Inter
Blanca 3, anticipazioni quinta puntata di lunedì 27 ottobre 2025
Basket, Serie A: la Virtus Bologna crolla in casa contro Cremona
Mattiocco ad Alice nella Città: storie in bilico tra distanza e intimità
LIVE Milano Modena, 3 2 Superlega volley 2026 in DIRETTA: Reggers si carica la squadra sulle spalle, rimonta incredibile dei lombardi!
Cagnolina presa a sassate: non ce l'ha fatta. È caccia ai responsabili
Arrestato all’aeroporto di Atlanta: “strage evitata” grazie alla segnalazione della famiglia
Appianix
Al Muvit tesori inediti dal Lazio sotto il segno degli Etrusch
Signora chiusa dentro un negozio chiede aiuto ai passanti attraverso la vetrina
Pronostico e quote Sebastian Baez – Reilly Opelka, Basilea 21 10 2025
Troppi coltelli negli zaini degli studenti, a scuola arriva il metal detector: a Napoli scatta il piano dei carabinieri
Mattarella “Ue affronta sfide esistenziali, no a cedimenti”
Domenica a rischio: La forza di una Donna rischia la sospensione. A cosa prestare attenzione
Lammens “ha fame di più” dopo un inizio positivo nella carriera del Man Utd
