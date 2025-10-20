Kallas | Non è bello che Putin vada in Ungheria per colloqui – Il video

(Agenzia Vista) Lussemburgo, 20 ottobre 2025 “Non è bello che il Presidente russo, Vladimir Putin, sottoposto a un mandato d'arresto della Corte penale internazionale, si rechi in un Paese dell'Unione europea, ma che la valutazione reale dipende dall'esito dell'incontro in Ungheria”. Lo ha dichiarato l'Alta rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, Kaja Kallas, al suo arrivo al Consiglio Affari esteri a Lussemburgo. Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

