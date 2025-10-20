Kallas | la Russia non vuole la pace
La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.335. Durante l’incontro alla Casa Bianca il presidente Usa Donald Trump ha esortato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a cedere “il Donbass alla Russia” altrimenti Putin distruggerà il Paese. Ma Zelensky, sui social, ha risposto che “l’Ucraina non concederà mai a Putin alcuna ricompensa per i loro crimini. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
La Russia «gioca con la guerra» e rischia «l'escalation». Lo ha denunciato la capa della diplomazia dell'Unione europea, Kaja Kallas - facebook.com Vai su Facebook
