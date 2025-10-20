"Cinque o sei pazzoidi (.) si sono riuniti per esporre le loro opere. Ho visto gente torcersi dalle risa davanti a quei lavori, ma a me, vedendoli, ha sanguinato il cuore. Questi sedicenti artisti. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Kafka, Dickinson, Gauguin, Wilde. Cime incomprese