KISS | Così non vale
Era il più veloce di tutti gli altri aeroplani ma anche il più brutto. Il suo segreto? Che era esso stesso un segreto. E lo rimase fino agli anni Settanta. 🔗 Leggi su Laverita.info
Scopri altri approfondimenti
Valeria Golino da Gucci è la Primadonna: tutti i dettagli del look scelto per la #MFW, (inclusa la kiss-lock bag con monogram di cristalli) https://vogueitalia.visitlink.me/cr5lQN - facebook.com Vai su Facebook
Gene Simmons: Il marchio dei Kiss vale 2 miliardi di dollari! - I Kiss stanno per tornare in Italia: suoneranno il 15 maggio al Pala Alpitour di Torino e il 16 alla Unipol Arena di Bologna. Lo riporta virginradio.it