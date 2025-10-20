che dovranno affrontare le giocatrici bianconere. Dopo la vittoria last minute con la Lazio un avvio di stagione intenso, con la Juventus Women impegnata in più competizioni, è arrivato il momento di lasciare spazio agli impegni delle Nazionali. Sono 16, in questa prima sosta stagionale, le giocatrici bianconere della Prima Squadra convocate dalle rispettive Selezioni. Scopriamo insieme gli impegni che le vedranno coinvolte! JUVENTUS WOMEN: LE CONVOCATE. DANIMARCA – 1 giocatrice (Vangsgaard): due impegni in UEFA Women’s Nations League per la Nazionale danese che affronterà in una doppia sfida la Finlandia, rispettivamente a Tampere e a Copenaghen. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Women, Vinovo si svuota: 16 convocate in Nazionale. Chi sono e tutti gli impegni