Juventus Women, Canzi miglior allenatore della Serie A femminile 202425. Anche Girelli e Lehmann ricevono i premi Scopigno e Pulici. Un importante riconoscimento per la straordinaria stagione disputata. Il tecnico della Juventus Women, Massimiliano Canzi, ha ricevuto il prestigioso premio come miglior allenatore della Serie A Femminile della passata stagione. Il premio è stato conferito nel corso della rinomata cerimonia di consegna dei premi Manlio Scopigno e Felice Pulici, un appuntamento di grande rilievo nel panorama calcistico italiano. Sono state premiate anche Cristiana Girelli (come miglior giocatrice della passata stagione) e Alisha Lehmann, ora al Como, con un premio speciale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women, Canzi miglior allenatore della Serie A femminile 2024/25. Premiate anche Girelli e Lehmann

