Juventus Women Canzi miglior allenatore della Serie A femminile 2024 25 Premiate anche Girelli e Lehmann

Juventusnews24.com | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Juventus Women, Canzi miglior allenatore della Serie A femminile 202425. Anche Girelli e Lehmann ricevono i premi Scopigno e Pulici. Un importante riconoscimento per la straordinaria stagione disputata. Il tecnico della Juventus Women,  Massimiliano Canzi, ha ricevuto il prestigioso premio come  miglior allenatore della Serie A Femminile  della passata stagione. Il premio è stato conferito nel corso della rinomata cerimonia di consegna dei premi  Manlio Scopigno e Felice Pulici, un appuntamento di grande rilievo nel panorama calcistico italiano. Sono state premiate anche Cristiana Girelli (come miglior giocatrice della passata stagione) e Alisha Lehmann, ora al Como, con un premio speciale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

juventus women canzi miglior allenatore della serie a femminile 2024 25 premiate anche girelli e lehmann

© Juventusnews24.com - Juventus Women, Canzi miglior allenatore della Serie A femminile 2024/25. Premiate anche Girelli e Lehmann

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

juventus women canzi migliorLazio Juventus Women 0-1: Girelli torna provvidenziale. Canzi respira - Lazio Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la terza giornata di Serie A Women Terza partita di campionato per la Juventus Women che ha avuto una ... Secondo juventusnews24.com

juventus women canzi migliorJuventus Women, Canzi soddisfatto: "Era importante raccogliere punti, felice per la squadra e per il gol di Girelli" - Mister Massimilaino Canzi ha commentato il successo della Juventus Women sulla Lazio ai microfoni di Juventus. Si legge su tuttojuve.com

juventus women canzi migliorJuventus Women, Canzi: “Salvai? A livello simbolico è molto importante il suo gol” - Le parole di Massimiliano Canzi dopo la sfida di Women's Champions League tra la Juventus e il Benfica all'Allianz Stadium ... Scrive gianlucadimarzio.com

Cerca Video su questo argomento: Juventus Women Canzi Miglior