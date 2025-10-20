Juventus, Tudor cambia di nuovo con il Real Madrid: Gatti torna titolare in difesa e ha questa tentazione in attacco. Le ultimissime verso la Champions. Non c’è tempo per ripensare alla brutta sconfitta di Como. Mercoledì la Juventus sarà già in campo al Bernabeu per una sfida che appare proibitiva: il Real Madrid in Champions League. Una partita che rischia di affondare definitivamente la Signora e che si trasforma in uno snodo importante per Igor Tudor, messo in pesante discussione dopo l’ultimo ko in campionato che ha scatenato le critiche di opinionisti e tifosi. Per la trasferta di Madrid la disposizione più probabile prevede la conferma della difesa a quattro, anche se le certezze si avranno solo dopo la rifinitura. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus, Tudor prepara queste mosse con il Real Madrid: Gatti torna titolare. E in attacco c’è questa tentazione… Le ultimissime