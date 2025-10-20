Juventus | Tudor è in una posizione delicata

Ilprimatonazionale.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una posizione delicata La sconfitta contro il Como ha accentuato le preoccupazioni sulla Juventus, con Igor Tudor che si trova in una posizione delicata. Come riportato da Tuttosport il 20 ottobre 2025, la società non ha preso decisioni immediate, ma il tecnico croato è sotto esame. La prima sconfitta stagionale, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus tudor 232 in una posizione delicata

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Tudor è in una posizione delicata

