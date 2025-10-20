Juventus Tudor a rischio esonero | Palladino e Spalletti in pole
Tudor a rischio esonero: si valutano le alternative La sconfitta della Juventus a Como è stata netta e inappellabile. Il KO con i lariani ha certificato il momento no vissuto dai bianconeri, a cui manca la vittoria da oltre 6 partite. La dirigenza bianconera ha iniziato a mettere in discussione L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Leggi anche questi approfondimenti
#Tudor paga l'ennesimo mercato illogico della #Juventus che, salvo miracoli, porterà al cambio in panchina: #Spalletti in pole - facebook.com Vai su Facebook
La posizione "ufficiosa" della #Juventus è che Igor #Tudor non rischia nemmeno in caso di doppia sconfitta con #RealMadrid e #Lazio. In verità, la situazione è molto simile agli ultimi giorni di #Motta e in caso di ko al Bernabeu e all'Olimpico la situazione preci - X Vai su X
Tudor è a rischio esonero? Alta tensione tra il tecnico e la Juventus, cosa può succedere - Si apre un'altra settimana delicata: mercoledì a Madrid contro il Real, domenica a Roma con la Lazio. Secondo ilbianconero.com
Tudor-Comolli, è gelo. Il croato sempre più a rischio: le tempistiche del possibile esonero | CM.IT - Tudor in bilico dopo il ko col Como, sesta partita senza vittoria della Juve, e l'ennesima prestazione incolore: cosa può succedere ... Come scrive calciomercato.it
Juventus, Tudor in bilico dopo il KO con il Como: prima sconfitta e rischio esonero - Juventus, Tudor in bilico dopo il KO con il Como: prima sconfitta e rischio esonero "Juve, Tudor bene? Si legge su tuttojuve.com